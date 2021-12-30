Mahalli Çevre Kurulu yeni kararlar yayınladı

Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı’nda bazı kararlar alındı.

Mahalli Çevre Kurulu’nda alınan kararlar Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla açıklandı. Buna göre alınan kararlarda şu görüşlere yer verildi: “ MADDE 1: 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden çıkarılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, İlimiz genelindeki sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde (sterilize işlemine tabi tutularak) uygulanacak ücretin tüm yerleşim birimlerindeki tıbbi atık üreticileri için 5,94 TL/kg olarak uygulanmasına; Yönetmeliğe göre “Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur..." hükümleri gereği kimyasalla işlem görmüş patolojik atıklar için 2022 yılı bertaraf ücretinin 16,00 TL/kg ve üzerine Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce belirlenecek patolojik atık bertaraf bedelinin eklenmesi sonucu oluşacak fiyat olarak uygulanmasına;

MADDE 2: Çorum merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Bayat’tan getirilecek katı atıkların, toplanması taşınması için transfer (ara depolama) istasyonunun Bayat İlçesi Kayabaşı Mahallesi 372 Ada, 145 Parselde kurulmasına ve yer seçiminin uygunluğuna, MADDE 3: Çorum İlinde 2021-2022 Kış Döneminde Hava Kalitesinin Korunması ve Hava Kirliliği ile mücadele gayesiyle alınacak tedbirler ve uygulanacak yakıt programının değerlendirilmesi sonucunda; 10.12.2019 tarih ve 2019/97 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının herhangi bir mevzuat değişikliği yapılması durumuna kadar geçerliliğinin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.”

(Haber Merkezi)

