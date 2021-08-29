Mahallenin kabusu oldu! Üç ayda 6. kez yandı

Yangın, önceki gece saat 22.00 sıralarında Osmancık 2. Sokakta bulanan bir metruk evde çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 110, ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Tarihi binanın 3 ayda 6. Kez yandığı ortaya çıktı. (Yusuf ÇINAR)