Mahallenin kabusu oldu! Üç ayda 6. kez yandı
ÇORUM’da bir metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Güncel 29.08.2021, 19:53
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Yangın, önceki gece saat 22.00 sıralarında Osmancık 2. Sokakta bulanan bir metruk evde çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 110, ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Tarihi binanın 3 ayda 6. Kez yandığı ortaya çıktı. (Yusuf ÇINAR)
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