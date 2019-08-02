Mahallelere tahsilat merkezi açılıyor

Pilot vezne uygulaması 1 ay süreliğine denenecek olup, sabah 8.00’den aksam 17.00’ye kadar hizmet verecek.

Veznelerin açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın, veznelerin yapım işini halkın talebi doğrultusunda uyguladıklarını söyledi.

Evleri belediyeye uzak olan vatandaşların gidiş-dönüş otobüsle 4 TL daha ceplerinden çıktığını sonuç olarak faturalarını 4 TL daha fazla ödeyip daha yakın vezne talep edildiğini belirten Aşgın, “Belediyecilik sadece yolla, su ile, sadece kanalizasyon ile olmuyor. Halka yakın belediyeciliği benimsediğimiz için, etkin hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Adaylığım süresi boyunca çalışma yaptığımız noktalarda bana bir su faturası yatırmak için belediyeye kadar gelen vatandaşlarımız bizden daha yakın vezne talep etti. Onlara hizmeti ayağınıza getireceğiz demiştik” dedi.

“HEMŞERİLERİMİZ VEZNELERE DERDİNİ VE ÖNERİSİNİ ANLATABİLECEK”

Tahsilat merkezlerinin teknik olarak açıklamasını yapan ve aynı zamanda veznelerin belediyenin bir temsil noktası olduğunu dile getiren Aşgın, “Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden emlak vergisi, su faturası, kartlı su sayacı, ilan ve reklam vergisi ve diğer bütün vezne tahsilatı işlerinin yapabilecekler. Ama bu vezneleri bir şey için daha kullanacağız. Hemşerimizin bir derdi bir problemi var ise, belediyenin hizmetleri ile ilgili önerisi yada şikayeti var ise, bunun için de belediyeye zahmet etmesin. Veznelerimiz aynı zamanda bizim hemşerilerimize en yakın erişim noktamız olacak.

Bu iki merkezimizde vezne uygulamasını deneyip, eksiklerimizi tamamlayıp diğer mahallelerde de başlatacağız. Gerekirse bu kültür merkezlerimizin tamında bu hizmeti vereceğiz” dedi.

İnternet bankacılığını kullananların vezneyle işi pek olmadığını fakat aile büyüklerinin veya veznede fatura ödeme alışkanlığını kazananlar için özellikle merkezlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Aşgın, “Özellikle kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz için bu hizmeti düşündük. Benim kendi anne ve babamın bile halen belediye veznesine yatırma alışkanlığı devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vezne açılışlarının ardından kadın kültür merkezlerinde eğitim alan öğrencileri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

(Esra ESEN)