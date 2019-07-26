Mahallelere sütmatik projesi

Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ziyaret edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya tarafından yapılan ziyarette mahallelere sütmatik koyma projesi ele alındı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın, “Tarım İl Müdürümüz Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Sayan ve Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Yılmaz Kaya'ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Mahallelerimize sütmatik koyma projemizin hazırlık çalışmalarını başlatıyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)