Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, dün sabah saatlerinde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

ÇALIŞMA BAŞLADI, GERGİNLİK ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri yeniden geldiği mahallede çalışma başlatınca, görevliler ve halk arasında gergin anlar yaşandı. Çevrede çok sayıda çevik kuvvet polisi de, geniş güvenlik önlemler aldı. Mahalle sakinleri, önce Çorum Valiliği önünde toplanıp Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı, ardından da Çorum Belediyesi önüne gidip, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın aşağıya inmesini istedi. Baz istasyonu kurulmasında belediye yetkilileri sorumlu tutup tepki gösteren kalabalık, başkan Aşgın'ın dışarıya çıkması üzerine, "Başkan istifa" sloganı attı. Bir süre belediye önüne bekleyişlerini sürdüren kalabalık daha sonra, baz istasyonunun kurulacağı bölgeye geçti.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Çalışmalara tepki gösteren kalabalık, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi. Bu arada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler ile birlikte bahse konu alana geldi. Burada incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kalabalığa konuşma yaparak “İlk önce muhtarımızla ve mahallelilerle görüştük. Şuanda sorunun ne olduğunu, itirazların neler olduğunu biliyorum. Biz tekrar konuyu inceleyeceğiz. Bundan herhangi bir şüpheniz, endişeniz olmasın” dedi.

BAŞKAN AŞGIN İLE MUHTAR TARTIŞTI

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Aşgın ile mahalle muhtarı Hanefi Özdemir arasına sözlü tartışma yaşandı. Başkan Aşgın, “Sizleri belediyede içeri davet ettiğim halde gelmediniz. Muhtarın tahriklerine aldanmayın. Burada yasal olarak belediyenin herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. İlgili arkadaşlarımız da buradalar. Burası bir hukuk devleti. Adamlar onaylarını almışlar. Dinlemiyorsunuz o yüzden gelmiyoruz buraya. Muhtarın gazıyla çalışmayın. Muhtar burada şovmenlik yapıyor. Biz izin vermedik. Burada şovmen bir muhtar sayesinde hepiniz ayaklandınız" diye konuştu. Vatandaşların tepkilerinin artmasının ardından Başkan Aşgın, konunun inceleceğini belirterek aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Muhtar Hanefi Özdemir de, Başkan Aşgın’ın kendilerini makama davet etmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi, kendisinin yok sayılamayacağını söyledi.

BAYGINLIK GEÇİREN KADIN TEDAVİYE ALINDI

Tartışmalar sırasında bir kadın da, baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇALIŞMA VE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Baz istasyonu kurulacak alanda görevlilerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bekleyişlerini sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR