Mahalle toplantıları Akkent’te başlıyor

Seçim dönemi vaatlerinden olan mahalle toplantılarının startını Akkent Mahalle Kültür Merkezi'nde başlatacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bir yere hizmet götürmek için oranın sosyal ve fiziki yapısını iyi analiz etmeniz gerek. Oradaki insanların taleplerini ve isteklerini iyi bilmeniz gerekmekte. Adaylık döneminde bu şehre daha iyi hizmet etmek için her paydaşla istişare edeceğiz demiştik. Bu paydaşların en önemlisi de değerli hemşehrilerimiz. Söz verdiğimiz gibi şehrimizi ortak akılla büyütmek için mahallelerimizde hemşehrilerimizin ayağına gidip onların sorunlarını, taleplerini dinleyeceğiz ve bu şehre hizmet noktasında durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün koordinesinde Akkent Mahallesi’nde başlatacakları mahalle istişare toplantılarına Belediyenin icracı birim müdürlerinin de katılacağını ifade etti ve sorunları, talepleri yerinde inceleyip değerlendireceklerini söyledi. Aşgın, “Hep söylüyoruz; biz adaletli, liyakate önem veren ve istişare eden yani “ALİ” olacağız. Mahalle toplantılarımızı belirlerken bile bunan taviz vermedik ve mahalle toplantılarımızı alfabetik sıraya göre yapacağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)