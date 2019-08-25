Mahalle konserleri ertelendi

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ancak yoğun yağış nedeni ile pazartesi akşamına ertelenen Gülabibey-Mimar Sinan Mahalle konserinin yanı sıra bu akşam Cumartesi pazarı içerisinde gerçekleştirilecek olan Bahçelievler konseri şehitler dolayısıyla ile ileri bir tarihe ertelendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğu, 7 askerimizin yaralandığı Pençe-3 harekatı ile Hakkari’nin Çukurca İlçesi kırsalında çıkan çatışmadan gelen şehit haberleri dolayısıyla konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada “Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğu, 7 askerimiz yaralandığının haberini üzüntü ile aldık. Öte yandan Hakkari Çukurca ilçesi kırsalındaki çatışmadan gelen şehit haberleri üzerine bugün ve yarın yapılacak mahalle konserleri ertelenmiştir. Cennet vatanımızda bizlerin huzur içerisinde yaşaması için Şehit olan Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor kıymetli aileleri ile yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah böyle acıları milletimize bir daha yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Konserlerin tarihleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.