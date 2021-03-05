Mahalle ekipleri bir haftada 13 bin 363 işyerini denetledi

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada temaslı veya koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edilmeye devam edildiği vurgulandı.

Evde karantina kurallarına aykırı davranan kişilerin KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masrafların tahsil edilmeye devam ettiği ayrıca bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir. 26.02.2021-05.03.2021 tarihli ilimiz merkez ve ilçelerinde 22 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 3 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 19 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 1.396 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 13.363 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 4 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 149 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce 26.02.2021-05.03.2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 5 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 05.03.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden 1 kişidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Haber Merkezi)

