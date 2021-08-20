Mahalle denetim ekipleri, 13.683 kişiyi denetledi

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

13-20 Ağustos tarihleri arasında merkez ve ilçelerde 49 adet ihbar alınırken, bu ihbarların 2 tanesinin asılsız ya da mükerrer, geriye kalan 47 ihbarın ise Mahalle Denetim Ekiplerince gerekli işlemlerinin yapıldığı açıklandı.

Mahalle Denetim Ekiplerince 13.683 kişinin denetlendiğinin bilgisinin verildiği Valilik açıklamasında, “Ayrıca denetim ekiplerince 4.620 işyeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 13 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

20.08.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur” denildi. (Haber Merkezi)