Maganda kurşunuyla yaralanan Efe, yaşam savaşı veriyor

Olay önceki gün ilçeye bağlı Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, mahallede düzenlenen bir düğüne katılanlardan bazıları tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Muhammed Efe Çolban, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan küçük çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

'OĞLUMU VURAN KİMSE BULSUNLAR'

Polis ekipleri, magandayı bulmak için çalışmalarını sürdürürken, hastanede yaşam savaşı veren Muhammed Efe Çolban'ın annesi Gönül Çolban, gazetecilere açıklamada bulundu, suçlunun bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Düğün sırasında oğlunun, arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına mermi isabet ettiğini anlatan Gönül Çolban, "Düğün devam ederken havai fişek atılmıştı, o sırada yaralandı. Yanındaki arkadaşına, 'anne ve babamı çağırın' demiş, sonra şuurunu kaybetmiş. Hastaneye götürüldü. Sungurlu'daki hastanede tutanak da tutulmadı. Başında mermi olduğu anlaşılıyor ama tutanak tutulmuyor. Biz Çorum'da öğrendik başında kurşun olduğunu. Çok ihmaller zinciri var. Olayın ört bas edildiğini düşünüyorum. Kovanlar bulunuyor ama kuru sıkı tabancanın mermileri bulunuyor. Gerçek mermiler ortada yok. Bunu kim bana izah edebilir? Kim toplamış bunu? Bu bir adli vaka. Bize sadece kuru sıkı atıldığı söyleniyor ama oğlumun başında gerçek mermi var. Benim oğlumu vuran kimse bulsunlar. Ben bu tür haberleri izlerken bile o kadar ağlardım ve üzülürdüm ki şimdi ben bu duruma düştüm. Allah da onların ciğerlerini yaksın. O silah atanın çocuğuna da gelebilirdi" dedi.

'SON HALİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'

Gözyaşlarına hakim olmayan anne Çolban, "Oğlumun son hali gözümün önünde gitmiyor. Birileri silah atacak, eğlenecek diye benim oğlum bu halde. Makineye bağlı, ağzında tüp, burnundan sürekli kan geliyor. Kim ödeyecek bunun vebalini? O kişi bulunup, cezasını çekse de bana yetmeyecek, 13 yaşında evladım o benim. Neden ben bunları yaşadım?" diye konuştu.

'BUNLAR KİMSE BULUNSUN'

Baba Mükremin Çolban da oğlunu vuranın en kısa sürede bulunmasını istediklerini dile getirerek, "Bunlar kimse bulunsun, cezalarını ödesinler. Devlet, her önüne gelenin silah almasını engellesin, yasaklansın. Böyle olaylar olduğu zaman çok büyük cezalar verilsin" ifadelerinde bulundu.

(Yusuf ÇINAR)