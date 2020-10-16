Madeni yağ değişimi için belge şartı

ÇESOB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Birlik Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile ilgili odaların genel sekreterleri katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Taner Ölçer, Çevre Mühendisi Erdem Önal ve Kimyager Naime Tagay tarafından verilen seminerde madeni atık yağların çevreye verdiği zararlar ve madeni atık yağ işiyle ilgilenen firmaların yükümlülükleri anlatıldı.

Bundan sonra madeni yağ değişimi belgesi olmayan hiçbir firmanın yağ değişimi yapamayacağının vurgulandığı seminerde, firmaların e-devlet üzerinden kayıtlarını nasıl yapacakları ve yağ değişimi belgesi için başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Seminer sonunda ise ÇESOB Başkanı Recep Gür, gelecek nesillere temiz çevre bırakmak ve onlara daha kaliteli yaşam sunmamız için atık madeni yağların bertaraf edilmesinin önemine değinerek, verdikleri aydınlatıcı bilgiler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)