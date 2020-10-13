Maden ocağında göçük 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çomu köyünde özel bir maden ocağında sabah saat 06.00’da grizu patlaması sonucu göçük meydana geldi. Olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma, İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerden Veli Karaduman hayatını kaybederken Ekrem Atak, Barış Filiz ve Ömer Kula adlı işçiler yaralandı. Yaralı işçiler sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.