Maden işçilerinin işe iade davası başladı

Çorum’daki bir metal fabrikasında çalışırken (DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) üye oldukları için işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler avukatları aracılığı ile İş Mahkemesine başvurdu. 78 işçinin başvurusu sonrası açılan davanın ilk celsesi görüldü. Davaya işçilerin avukatları ve çok sayıda işçi katıldı.

Adliye önünde gazetemiz muhabirine açıklama yapan avukat Bilgehan Erkabadayı; “Duruşmanın ilk celsesi görüldü. Bugün ilk grup alındı. Üç gün boyunca grup grup, 1’inci ve 2’inci İş Mahkemelerinde davaların görülmesi sürecek. Bugün ilk celsede tanıklar dinlendi. Görüntüler incelendi.

Daha sonra da eksik evrakların tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Yine bugün SSK’dan, Birleşik Metal İşçileri Sendikasından ve İŞKUR’dan ilgili evraklar talep edildi. Şimdilik mahkeme aşamasında diyeceklerim bunlar. İleriki süreçte daha detaylı açıklamada bulunacağız” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)