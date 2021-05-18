Maden işçileri: “Maden ocağımız açılsın”

Çorum’un Dodurga ilçesi Alpagut köyünde yer alan bir maden işletmesinin işçileri kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi ve işletmelerinin yeniden faaliyete geçmesini talep ediyor. Yaklaşık 13 aydır evlerinde olan 200 işçi dün kapalı olan maden ocağına giderek iş yerlerinin açılmasını istedi.

Dodurga Kaymakamı Murat Karnap, maden ocağı açılana kadar iş yeri önünden ayrılmayacaklarını dile getiren işçilerle görüştü. İşçiler, Kaymakam Karnap’a taleplerini iletti. Şirketin 13 aylık süre zarfında hiçbir açıklama yapmadığını dile getiren işçiler, pandemi başladığından bu yana sigortalarının yatmadığını, gelir kaybı yaşadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi.

İş yerlerinin açılmasını talep eden işçiler, “Bizim amacımız hır gür çıkarmak değil. Derdimiz ekmeğimiz. İşimizin başında olmak istiyoruz. Ocağımız açılsın” dedi.

Şirketin Çanakkale’de, Tekirdağ ve Soma’daki işletmelerinin faaliyetlerinin durmadan devam ettiğini söyleyen işçiler Alpagut’taki işletmenin de açılmasını istedi.



(Nurdan AKBAŞ)

