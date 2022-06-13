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Madem ki “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz”, haydi o zaman Çorumlular!

Mehmet YOLYAPAR  / Çorum’un plaka numarasından yola çıkarak, 2019 yılının, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Hattuşa Yılı” ilan edilmesini istemiştik, olmadı. 

Güncel 13.06.2022, 20:55
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Madem ki “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz”, haydi o zaman Çorumlular!

Yüz yılda bir gelen rakamdı Çorum’un plakası…1919’da yaşanmıştı, 2019’u yaşayacaktık, bir daha da 2119’da gelecekti. 
Biliyorsunuz;
“Düşünen beyinlere zararlı fikirler üşüşür,
Büyüklerimiz her şeyi bizden iyi düşünür”
Büyüklerimiz düşündüler ve önerimizi kabul etmediler. 
*
Biz durmadık elbette. 
Hitit uygarlığının önemini, Çorum’un bu tarih hazinesi sayesinde sahip olduğu büyük şansı, okurlarımızı bıktırırcasına yazmaya, söylemeye devam ettik. 
Çorum sanayileşme hamlesini başlatmış bir kentti. Künyesine “sanayi kenti” yanında “kültür, sanat ve turizm kenti” ibaresini de ekleyebilir miydi? 
Bir büyük uygarlığın başkentiydi, çok zengin bir halk kültürü birikimine sahipti. 
İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş nedeniyle, Çorum zaten dünyada “barış kenti” unvanını hak eden kentlerin başında geliyordu. 
Yine bu topraklar, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı idi. 
İnsanlığın bu en önemli değerleriyle, kültür turizminde hak ettiği yeri almalıydı. 
*
Geçen yıl, Çorum İş kadınları Derneği yöneticileriyle bir söyleşimizden sonra, “2022 Puduhepa yılı olsun” manşetini attık. 
Bu, tamamen bir temenniden ibaretti. 
Ama, Puduhepa’nın, gölgede kalmış olmakla birlikte, tarihin en önemli kadın figürlerinden biri olduğundan kuşkumuz yoktu.
Sonuçta hayalimiz gerçekleşme yoluna girdi. 
T-ONE Derneği yöneticilerinden Essum Aslan, bir iş görüşmesi için Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasına geliyor. 
Tamamen iş görüşmesi…
Ama, sohbet sırasında Semrin Kaleli heyecanla Puduhepa’yı ve O’nun tanıtımı için gösterilen çabaları anlatıyor.
Şanlıurfalı iş kadını Essum Aslan, Puduhepa’nın öyküsünden o kadar etkileniyor ki, Dernek Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’a durumu aktarıyor. Dernek içindeki arkeolog ve tarihçilerle de durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra, İş Kadınları Derneği ile temasa geçiliyor. 
Bu yılın başlarında, Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Aşgın ve Rektör Öztürk’ün de katılımlarıyla zoom üzerinden bir görüşme yaptık. Puduhepa’nın tarihsel öneminin bir kez daha altını çizdik ve Çorum olarak konuya sahip çıktığımızı gösterdik. 
T-ONE Yönetim Kurulu, bu yıl tanıtım programına Puduhepa’yı almayı kararlaştırdı ve ilk lansman da 7 Mart 2022 tarihinde İstanbul Pera Palas Oteli’nde yapıldı. 
*
8-9 Haziran 2022 Çarşamba ve Perşembe günleri, İstanbul’dan gelen T-ONE Derneği yöneticilerini ve gazeteci meslektaşlarımızı, Ankara’dan gelen dostumuz Saygı Öztürk’ü Çorum’da konuk ettik. 
En sonda belirtmemiz gereken noktayı hemen burada, peşinen ifade etmeliyiz ki, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, organizasyonda sorumluluk üstlenen diğer kamu yöneticileri, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve çalışma arkadaşları, “10 üzerinden 10” diyebileceğimiz ölçüde mükemmel bir konukseverlik örneği gösterdiler. 
Çorum’un yüzünü ağarttılar. 
*
Günlerdir yazdığımız ve ulusal basında yazılanları da yansıttığımız için, programın ayrıntılarına yeniden girmemiz gerekmiyor. 
Önemli olan, bunan sonrası ne olacak?
T-ONE Derneği, önümüzdeki günlerde Avrupa’nın 5 kentinde Puduhepa tanıtımları düzenleyecek. 
Çorum gezisine katılmış olan tanınmış tasarımcı-modacı Fırat Neziroğlu, Polonya’da düzenlenecek güzellik yarışmasına “Puduhepa” tasarımı ile katılacak. 
Çorumlu eğitimci-ressam Şahika Çağlar da, Avrupa’da düzenlenecek “kadın” konulu uluslararası resim sergisi için, Puduhepa resimleri hazırlayacak. 
Mazeretleri nedeniyle bu programa katılamayan gazeteci dostlarımız Soner Yalçın, Deniz Zeyrek ve İlker Karagöz’den, muhtemelen Eylül ayı için söz aldık. 
Yine fahri hemşehrimiz, eski Hazine Müsteşarı, “Hitit Tutkunu”  ekonomist Mahfi Eğilmez’i ve “Çorum Dostu” ekonomist Prof.Dr. Kenan Mortan’ı da Çorum’da konuk etmeye hazırlanıyoruz. 
Çorum’u tanıtmak ve Puduhepa etrafında kapsamlı bir tanıtım kampanyasına olabildiğince katkı sağlamak için Çorum İş kadınları Derneği’nin yanı sıra ÇORUM HABER olarak biz de seferberiz. 
*
Başarılabildiği takdirde Çorum’un kaderini değiştirecek bu çabalara, Çorumlu hemşehrilerimiz ne kadar ilgi duyacaklar, yaklaşım gösterecekler, ne ölçüde katkı verme çabası içine girecekler, merak ediyoruz doğrusu. 
Maddi değilse, manevi…
Yeri geldiğinde herkes “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” diyor. 
İşte size samimiyet testi!...
Haydi sorumluluğa…

Çorum’daki “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” etkinliği, Çorumlu Obası’nda ikram edilen “İskilip dolması” ile başlamıştı…


Hattuşa, Aslanlı Kapı…Belleklerden silinmeyecek güzel bir anı…


Banu Özdil Yücel, Saygı Öztürk ve Prof.Dr. Aygül Süel…


Essum Aslan, Mehmet Yolyapar ve Saygı Öztürk, Hattuşa’da 2 No’lu Oda’da…


Özgür Pehlivan’ın Genel Sanat Yönetmeni olduğu Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları tarafından Kral III. Hattuşili ve Kraliçe Puduhepa’nın arınmalarının canlandırıldığı Hititlerin Antahşum (Bahar) Bayramı ritüeli büyük beğeni topladı. Hatta, Prof.Dr. Savaş Arslan, organize edilecek turlarda büyük turist kafileleri için bu sunumun tekrarlanması tavsiyesinde bulundu. 
Üstte, konuklarla oyuncular toplu halde…Altta ise sunumdan bir an…


 

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