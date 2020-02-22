Macit Kaynak vefat etti

Sacit ve Ahmet Kaynak’ın kardeşleri, Nesrin Kaynak’ın eşi, Ebrar Kaynak ile Füsun Tuşgül’ün babaları, işadamı Recep Çelebioğlu’nun eniştesi olan Macit Kaynak’ın cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.