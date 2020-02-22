Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Macit Kaynak vefat etti

Çimento Fabrikası’ndan emekli Macit Kaynak (72), uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Hastane’de Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Macit Kaynak vefat etti

Çimento Fabrikası’ndan emekli Macit Kaynak (72), uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Hastane’de Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

22 Şubat 2020 Cumartesi 14:35
Macit Kaynak vefat etti

Sacit ve Ahmet Kaynak’ın kardeşleri, Nesrin Kaynak’ın eşi, Ebrar Kaynak ile Füsun Tuşgül’ün babaları, işadamı Recep Çelebioğlu’nun eniştesi olan Macit Kaynak’ın cenazesi, bugün Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 22.02.2020 14:41
İlgili Haberler
KDK kararı, sözlü sınav sonucunu iptal ettirdi
KDK kararı, sözlü sınav sonucunu iptal ettirdi
Şahin: "Tarih tekerrür etmez, bu sefer tarih yeniden yazılır"
Şahin: "Tarih tekerrür etmez, bu sefer tarih yeniden yazılır"
İbrahim Demirci toprağa verildi
İbrahim Demirci toprağa verildi
 HİTÜ'nün mezuniyet tören tarihi anketle belirlenecek
 HİTÜ'nün mezuniyet tören tarihi anketle belirlenecek
Erhan Akar güven tazeledi
Erhan Akar güven tazeledi
Çorum Kalesi, 'kale kondu' operasyonu
Çorum Kalesi, 'kale kondu' operasyonu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim