Macaristan’da “Türkiye'nin İyilik Vizyonu” konulu seminer verildi

Türk-Macar İşadamları Derneği'nin (TÜMİŞAD ) desteğiyle düzenlenen seminerde konuşan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Bakan Güllüce, dünyanın her yerine uzanıp nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunduklarını dile getirdi. Geleceğin hep birlikte inşa edileceğini anlatan Güllüce tarihi ve kültürel mirasın ortak zenginlik olduğunu vurguladı.

Bu coğrafyalarda ortak gerçekleştirilecek projelerin, dayanışma ve iş birliğinin abideleri olduğunu ifade eden Güllüce, “Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz. Bu organizasyona emeği geçen Türk Macar İşadamları Derneği ve Yunus Emre Enstitüsüne çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

61.62.63. TC Hükümetleri Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin konuşmacı olduğu seminere, Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı hemşehrimiz Osman Şahbaz, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, TC. Türkiye Maarif Vakfı Macaristan Bölge Koordinatörü Yasin Parıldar, THY Macaristan Bölge satış ve pazarlama müdürü Semih Kartaloğlu, Adıyaman ve Mersin'den öğrenci, öğretmen, işadamları ve TÜMİŞAD Başkan Yardımcısı Emin Altaç katıldı.

Seminer sunumunun sonunda katılımcıların sorularını da cevaplayan Bakan Güllüce, dernek yönetimine ve üyelerine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etti.

Başkan Şahbaz, Bakan İdris Güllüce'ye İstanbul Üsküdar'ın kardeş şehri Kaposvár'da doğan, Macar sanatında ilk kez modern sanat akımlarını tanıtan, Macar ressam József Rippl-Rónai'nin bir albüm kitabını hediye etti.(Haber Merkezi)