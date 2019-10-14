“Macaristan, gerçek dostumuz olduğunu bir kez daha gösterdi”

Macaristan’ın, AB'nin ortak imza ile yayınlamak istediği veto kararına imza koymaması Türkiye'de büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı, hemşehrimiz Osman Şahbaz da, Türkiye ve Macaristan’ın yüksek stratejik işbirliği yapan nadir dost ülkeler olduğunu söyledi.

Osman Şahbaz, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınırımızda faaliyet gösteren ve NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü listesine alınmış olan PKK ve şerik terör örgütlerini temizleyerek, mazlum Suriye halkına güvenli bölge oluşturmak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır.

Devletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Bölgemizde barış, huzur ve güvenin sağlanarak istikrara kavuşturulması adına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütlerine yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’na Türk-Macar İşadamları Derneği olarak tam destek veriyor, Macaristan’ın, AB’nin üye ülkelere dayattığı Türkiye’ye karşı hazırladığı diplomatik bildiriye gösterdiği dirayeti takdir ediyoruz.

Hiç bir siyasi hesap yapmadan millet olarak kahraman ordumuzun sonuna kadar yanında ve arkasında durma vaktidir.

Sınırlarımızda bir güvenlik koridoru oluşturacak, bu bölgeyi terörden temizleyecek ve ülkemizde misafir etmekte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz topraklarında huzur ve barış içerisinde olacaklardır.

Gün birlik olma, milli davada milli duruş günüdür ve güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür. Kahraman ordumuza güvenimiz tamdır.

Barış Pınarı Harekatı, Türk milletinin gücünü ve sabrını sınayanlara da ders olacaktır.

Allah bu operasyonda görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin.” (Haber Merkezi)