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Maaşlarını evlerinde alıyorlar

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar maaşlarını evlerinde almaya başladı.

Maaşlarını evlerinde alıyorlar

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar maaşlarını evlerinde almaya başladı.

29 Mart 2020 Pazar 22:45
Maaşlarını evlerinde alıyorlar

Çorum’da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde görevlendirilen gönüllü öğretmenler tarafından, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunulan vatandaşların emekli maaşlarının evlerine ulaştırıldığı belirtildi.

Çorum Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’, 65 yaş üstü İle kronik rahatsızlığı bulunulan vatandaşlarımızın emekli maaşlarını evlerine ulaştırıyor. Ayrıca vatandaşların diğer talepleri de değerlendirilerek ekiplerimiz tarafından talepler karşılanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 2376 vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir.” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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