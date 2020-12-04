‘Maaşımı çekip beyime verecektim yavrum’ diyen yaşlı kadının imdadına polis yetişti

65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar sadece 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Polisler banka kuyrukları, PTT ve parklarda gördükleri yaşlılara kimlik kontrolü yaparken, maaşını çekmek için köyden kent merkezine gelen yaşlı bir kadının imdadına son anda polisler yetişti. PTT önünde çaresizce dolaşan yaşlı kadın, gazetecilerden ‘Maaşımı çekemedim yavrum’ diyerek yardım istedi.

SAATİNİZ DOLDU

Bu sırada kadını gören polis ekipleri “Teyze sokağa çıkma saatiniz doldu. Bir sıkıntınız mı var” diye sordu. Yaşlı kadın ise ‘Maaşımı çekip beyime vereceğim. Ben nasıl çekilir bilmiyorum” dedi. Bunun üzerine polis, yaşlı kadınla birlikte PTT şubesine girip yaşlı kadına yardımcı oldu. Daha sonra yaşlı kadın köyüne giden minibüse bindirilerek yolcu edildi.