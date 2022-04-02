M. Yazıcıoğlu Çeşmesi bugün açılıyor

Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamada Millet Bahçesi girişinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi’nin bugün saat 13.30’da Hıdırlık’ta bulunan sahabe kabirlerinin ziyareti ve Kur'an-ı Kerim Tilâveti sonrası açılacağı ve etkinliğe tüm Çorumluların davetli olduğu açıklandı.

(Aliye ÖNCEL)

