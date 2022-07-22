M. İhsan Hacıismailoğlu’na “doktor” unvanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi M. İhsan Hacıismailoğlu “Doktor” unvanı aldı.
Güncel 22.07.2022, 19:49
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İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi M. İhsan Hacıismailoğlu, girdiği doktora tez savunmasında başarılı bulunarak doktor unvanını aldı.
Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Dr. Hacıismailoğlu tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
(Aliye ÖNCEL)
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