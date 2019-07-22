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Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’tan adaşına kutlama

Adalet ve Kalkınma Partisi eski Çorum Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve eşi Rabia Balcıoğlu’nu kutladı.

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’tan adaşına kutlama

Adalet ve Kalkınma Partisi eski Çorum Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve eşi Rabia Balcıoğlu’nu kutladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:08
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’tan adaşına kutlama

Geçtiğimiz gün ilimiz Bayat İlçesi’ne giden AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kurt, burada AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve eşi Rabia Balcıoğlu’nu evinde ziyaret etti.

Eski AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, ziyaretle ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda “Bayat AK Parti İlçe Başkanımız Fatih Balcıoğlu ve eşi Rabia kardeşlerimin biricik kızları (Adaşım) İlksen Merve’yi ziyaret ederek sağlıklı hayırlı ömürler diledik. Yüce Rabbim vatanına milletine bağlı hayırlı evlat olmasını nasip etsin inşallah” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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