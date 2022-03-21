Çorum’un Mecitözü ilçesi Köseeyüp Köyü sakinlerinden İbrahim Erdem’in eşi, Ali, İbrahim, Sadri, Filiz ve köy muhtarı Müslüm Erdem’in anneleri Lütfiye Erdem vefat etti.

Merhumenin cenazesi saat 14.00’de Köseeyüp Köyü mezarlığında sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

