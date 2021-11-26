Çorum’un Osmancık İlçesi’nin tanınan simalarından Hacı Lütfi Ayhan toprağa verildi.

Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden, eski Belediye Meclis üyesi Ömer Ayhan’ın babası, kuyumcu esnaflarından Uğur Ünal ve Öğretmen Mustafa Özata’nın kayınbabası, emekli öğretmen Hamdullah Öksuz ve emekli Ahmet Öksüz’ün ağabeyi olan Hacı Lütfi Ayhan önceki gün hayatını kaybetti.

Hacı Lütfi Ayhan’ın cenazesi Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmancık Asri Mezarlık’ta sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

