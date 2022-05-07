Lütfi Akca, DSİ Genel Müdürü oldu
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. Daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Akca, DSİ Genel Müdürü olarak atandı. (Haber Merkezi)
Güncel 07.05.2022, 10:57
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