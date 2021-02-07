“Lütfen, herkes kendi işini yapsın”

Tahtasız, “Tarımda sorunlar çığ gibi, çiftçiler kan ağlıyor, iklim değişikliği sebebiyle aşırı iklim olayları çok fazla artmış, kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor bizim müdürümüz yalan haberler peşinde ve ülkemizin çok nadide okullarına laf söylemekle meşgul” ifadesini kullandı.

Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“İl Tarım Müdürünün 06.02.2021 tarihli Facebook paylaşımında Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesinin paylaşımını kopyalayarak paylaştığını gördük. Yapılan yorumlarda da kendisini yazı ile bütünleştirmiş olduğunu gözlemledik.

Güvenli uzaklıkta cesur olmak kolaydır. Yorumlara verdiği cevaplarda Sayın Müdürümüzün özgüveni patlamış! Yazı da yalan ve iftira olabileceği konusunda hiş şüphe duymamış!

Öyle ya öğrenciler, hocalar, muhalefet partileri herkes te…..!

Hocalar bu yazıları ve iftiraları red etmiş, bizim müdürün umurunda bile değil. Saldır! Vur Abalıya!

Ülkemizdeki en başarılı okullara karşı en ufak bir tereddüt etmeden yalan ve yanlış bir yazıyı toplumda algı oluşturmak için bir partinin militanı gibi yayınlayıp kutuplaştırmayı artıcı faaliyette bulunmakta tereddüt bile etmemiş.

Tarımda sorunlar çığ gibi, çiftçiler kan ağlıyor, iklim değişikliği sebebiyle aşırı iklim olayları çok fazla artmış, kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor bizim müdürümüz yalan haberler peşinde ve ülkemizin çok nadide okullarına laf söylemekle meşgul. Çok değerli bilim insanlarını yalanlarla hedef göstermekten de geri durmuyor. Bir öğrencimize bir hocamıza karşı yapılacak en ufak bir olayda sorumlu olacağınızı nasıl düşünemezsiniz. Nedir bu kin öfke!

Devlet memuru musunuz, parti militanı mı?

Atanan önceki rektörün de seçime katılmayan bir hoca olduğunu ve Cumhurbaşkanının atadığı rektör olduğunu da bilmezsiniz. Bir yanlışlık varsa bu okullara yıllardır atamaları yapanlara cümle kurmanız gerekmez mi? 18 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?

Yıllardır uygulanan klasik yöntem, ele geçir, geçiremiyorsan değersizleştir, yok et.

Amacınız nedir, böyle sorumsuzlukların yol açtığı yıkımın bedelini milletimiz ödüyor. Bilmez misiniz?

Gençler ve bu ülkenin aydın insanları biat etmiyor ve en temel demokratik haklarını kullanıyorlar. Edemezler mi? Yasak mı?

Gülse Birsel’in 2017’de mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir törende yaptığı konuşmada, “Eskiden Boğaziçi’nin küçük bir Türkiye olduğunu düşünürdüm. Şimdi hayalimiz Türkiye’yi koskoca bir Boğaziçi yapmak olmalı” diyor. Akıl, bilim, özgürlükçü…

Bizler büyük Atatürk'ün direktifi doğrultusunda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışacağız.

Sayın Tarım İl Müdüründen ricamız; fitne ve fesat yaymak, ötekileştirmeyi körüklemek için uğraşacağına tarımsal üretimin sorunlarını ortadan kaldırmak için uğraşsın.

Ülkemizin her tarafından zeki çocuklarımızın gittiği bu okullara bu şekilde saldırmanız, aileleri de yaralıyor. Çocuğu Boğaziçi Üniversitesinde olan bir Çorumlu aile ve öğrenci ile görüşmenizi öneririz. Hiç olmazsa konu hakkında bilgilenmiş olursunuz.

Çok istiyorsanız da istifa eder politikaya atılırsınız.”(Haber Merkezi)