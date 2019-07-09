Lunapark kapılarını açtı

Balerin, kamikaze, çarpışan oto, gondol, dönme dolap, helikopter, yer treni, balon, zıpzıp, havuz, güneş, kanguru, askılı jeep, elma kurdu ve trambolin gibi oyun gruplarıyla her yaştan insana hitap eden lunapark, 23 Temmuz’a kadar açık kalacak. Çorum halkına eğlenceli dakikalar yaşatan lunaparkta her oyun grubu 5 lira karşılığında kullanılabiliyor. Ayrıca işletmeci Namık Kemal Şişman’ın yaptığı açıklamaya göre gazilere, şehit yakınlarına, engellilere ve yetimhanede kalan çocuklar ücretsiz olarak lunaparkta eğlenebilecekler.

Bu yıl 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Uluslararası Hitit Fuar Festivali ile birlikte vatandaşların hem belediyenin etkinlikleri hem de lunapark eğlencesi ile gönüllerince vakit geçirebileceğini belirten Şişman; “Bu sene 4 yıl aradan sonra Uluslararası Hitit Fuar Festivali yeniden başlayacak. Vatandaşlar hem belediyenin düzenlediği etkinliklerle hem de lunapark eğlencesi ile yaz akşamlarını aileleri birlikte eğlenerek geçirebilecek. Konserler bu alanda yapılacak. Konserden sonra tüm vatandaşlarımızı Lunaparkımıza eğlenmeye davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

(Esra ESEN- Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)