Lunapark açılıyor

Balerin, Ranger, kamikaze, çarpışan oto, gondol, dönme dolap, helikopter, yer treni, balon, zıpzıp, havuz, güneş, kanguru, askılı jeep, elma kurdu ve trambolin gibi oyun gruplarıyla her yaştan insana hitap eden lunapark, 04 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında açık kalacak.

Çorum halkına eğlenceli dakikalar yaşatacak olan yaşatan lunaparkın kurulum işlemleri devam ederken, her oyun grubu için fiyatın daha belirlenmediği öğrenildi.



(Süleyman ERDEN)

