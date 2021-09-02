Lunapark açılıyor
Merkezi Amasya’da bulunan Mert Ay Lunapark İşletmeciliği tarafından 10 yılı aşkın süredir her yaz döneminde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yanındaki Fuar Alanı’na kurulan ancak pandemi nedeniyle geçen yıl kurulamayan lunapark açılıyor.
Güncel 02.09.2021, 19:29
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Balerin, Ranger, kamikaze, çarpışan oto, gondol, dönme dolap, helikopter, yer treni, balon, zıpzıp, havuz, güneş, kanguru, askılı jeep, elma kurdu ve trambolin gibi oyun gruplarıyla her yaştan insana hitap eden lunapark, 04 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında açık kalacak.
Çorum halkına eğlenceli dakikalar yaşatacak olan yaşatan lunaparkın kurulum işlemleri devam ederken, her oyun grubu için fiyatın daha belirlenmediği öğrenildi.
(Süleyman ERDEN)
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