LPG’ye 71 kuruşluk zam! Uzun araç kuyrukları oluştu

Çorum’da LPG'ye 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alınmasının ardından şehirdeki akaryakıt istasyonları zamsız gaz almak isteyen araç sürücüleri ile doldu taştı. LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Zam kararını duyan vatandaşlar, önceki akşam şehirdeki akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

