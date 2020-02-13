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Loto’da Sungurlu’ya büyük ikramiye vurdu

Sayısal Loto oyununun Bin 296. çekilişinde 6 bilen 3 kişiden biri Sungurlu’dan olurken, kişi başı 2 milyon 279 bin 695 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldular.

Loto’da Sungurlu’ya büyük ikramiye vurdu

Sayısal Loto oyununun Bin 296. çekilişinde 6 bilen 3 kişiden biri Sungurlu’dan olurken, kişi başı 2 milyon 279 bin 695 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldular.

13 Şubat 2020 Perşembe 21:00
Loto’da Sungurlu’ya büyük ikramiye vurdu

Milli Piyango (MP) İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dünkü çekilişte kazandıran numaralar 4,9,14,17,26 ve 30 olarak belirlendi. Bu numaraları doğru bilen 3 kişi, kişi başı 2,2 milyon kazandı.

Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, kişi başı 2 milyon 279 bin 695 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldular. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346’şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74’er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi ise 11 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Çorum/Sungurlu, Edirne/Merkez ve Kocaeli/Körfez ilçelerinde yatırıldığı belirtildi. Sungurlu’da büyük ikramiye isabet eden kuponun Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesindeki Adem Tunçkılıç’a ait bayide yatırıldığı bildirildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta da On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde büyük ikramiyelerden biri Çorum merkezde Hürriyet Meydanı arkasındaki Rıfat Büfe’den oynanan kupona çıkmıştı.

(Bülent USLU)

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