LÖSEV’in amaçlarını ve faaliyetlerini anlattılar
Güncel 03.02.2022, 18:48
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Karadeniz Bölge Sorumlusu Eylül Aslan ve Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Gizem Soylu, Umut Radyo’da Uğur Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Haber Arkası” programına canlı yayın konuğu oldular.
Aslan ev Soylu, LÖSEV’in amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. (Haber Merkezi)
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