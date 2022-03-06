LÖSEV’den ihtiyaç sahiplerine yardım eli 

LÖSEV Ankara Sorumlusu Sosyal Hizmetler Uzmanı Büşra Gizem, LÖSEV’in lösemi hastalarına ve ailelerine yardımda bulunan bir vakıf olduğunu dile getirdi.

LÖSEV’in hem hastalara hem de ailelere maddi ve manevi destek sağladığını belirten Büşra Gizem, “LÖSEV asla elden para toplamaz, sokaklarda gazete ve dergi satışı ile gelir elde etmez. LÖSEV adına para toplayan kişilere asla itibar etmeyin.” dedi.

Gizem, Çorum’da kayıtlı 70 aileye mutlu et paketi dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

