LÖSEV, lösemi ve kanser tanısı alanlara “yalnız değilsiniz” diyor

Lösemi ve diğer kanser tanılı çocuklar ile yetişkinlere maddi, manevi her türlü destek veren, ailelerin yanında olan LÖSEV, hastalıkla mücadelede ‘kimse yalnız değil’ diyor. Zor günleri birlik olarak aşmak için tüm tanı alanları, büyük LÖSEV ailesine, dayanışmaya davet ediyor.

Kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalık. Hastalığın tedavisinde en önemli destek ise moral! Hastalar, hastalıkla birlikte bedenlerindeki değişim ile mücadele ediyor. Bu süreçte psikolojik destek almaları süreci kolay atlatmalarını sağlıyor.

LÖSEV, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara manevi anlamda da destek oluyor. Sosyal ve psikolojik desteklerle her zaman kayıtlı hastalarının yanında olan LÖSEV, eğitim konusunda da çocukları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.

Çocuklar, tedavileri esnasında LÖSEV kolejinde eğitimlerine devam edebiliyor. Tedavi bursları ve eğitim burslarının yanı sıra kuru gıdadan kırmız et ürünlerine, giyimden hijyen ürünlerinden kadar her konuda hasta ve ailelerinin yanında oluyor.

Destek almak isteyenler, ofislerin bulunduğu illerde (Ankara- İstanbul- İzmir- Bursa- Adana, Antalya, Kayseri, Eskişehir, Samsun) ofislere giderek, 0312 447 0660 numaralı telefonu arayarak ya da tek tıkla kolayca www.losev.org.tr adresinden başvuru yapabilirler.