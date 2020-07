LÖSEV et yardımlarını yıl boyunca sürdürdü

Bu yıl hedef büyüten LÖSEV’in 2020 yılı hedefi 65 bin dağıtım yapmak. LÖSEV’in Çorum’da gerçekleştirdiği et dağıtım etkinliği ise 23 Temmuz’da gerçekleşti.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmelerinin çok önemli olduğu belirtilirken LÖSEV’in, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürdüğü, yüksek protein içerikli et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastaların zorlu tedavi sürecini daha kolay atlatabildiği kaydedildi. LÖSEV tarafından yapılan açıklamada, kayıtlı ve yüzde 90’ı asgari ücret altında geliri olan lösemi ve kanser hastalarının yalnızca Kurban Bayramı’nda değil, tüm yıl taze et ürünleri ile beslenebildiği, et ve diğer gıdalardan zengin beslenen hastaların vücut direncinin yükseldiği vücut savunmalarının güçlendiği böylece hastalığı kolayca yenerek iyileştikleri ifade edildi.

EVLERE KADAR ET YARDIMI

Et dağıtım desteklerini dokuz ilde bulunan LÖSEV Şubelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki ev ziyaretlerinde ve anlaşmalı marketlerden ulaştıran LÖSEVin, yıl boyunca ailelerin düzenli olarak et ve et ürünleri yemesini sağladığının ifade edildiği açıklamada, Kurban Bayramına çok az bir süre kala hala binlerce LÖSEV’e kayıtlı hasta ailesinin geçen sene yapılan kurban bağışları sayesinde hala taze et ve et ürünleri tüketebildiği kaydedildi.

KURBAN BAĞIŞLARI HAYAT VERİYOR

Kurban Bayramı’nda LÖSEV’in aldığı kurban vekâletlerinin yıl boyunca ihtiyacı olan ailelere eşit ve adil şekilde dağıtıldığının belirtildiği açıklamada, yerinde ve uzaktan yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere destek verildiği dile getirildi.

Çorum’da gerçekleştirilen organizasyonda LÖSEV’e kayıtlı ailelere taze et ve et ürünleri destekleri verildi. Hastalar ve onların aileleri LÖSEV’e destek olan tüm hayırseverlere dua ederek bu zor günlerinde onları yalnız bırakmayan bağışçılara ve LÖSEV çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.(Haber Merkezi)