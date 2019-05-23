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LÖSEV, aileleri iftarda buluşurdu

Çorum’da lösemili çocuklar ve aileleri, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın geleneksel iftarında bir araya geldi.

LÖSEV, aileleri iftarda buluşurdu

Çorum’da lösemili çocuklar ve aileleri, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın geleneksel iftarında bir araya geldi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:26
LÖSEV, aileleri iftarda buluşurdu

Her yıl Ramazan ayında lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek, moral kazanmalarını sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen LÖSEV iftarı büyük ilgi gördü.

MÜSİAD’ın ev sahiplerinde yapılan iftarla ilgili yapılan açıklamada; “Yıl boyunca hastalarına ve ailelerine gıdadan, temel ihtiyaç malzemelerine, nakit yardımından, et ve et ürünlerine kadar pek çok yardım ulaştıran LÖSEV, her Ramazan Ayında olduğu gibi bu yıl da ailelerini kucaklıyor. Lösemili – kanserli çocuklarımız ve ailelerine moral vermek, dayanışma duygusunu yaşatmak, ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için geleneksel iftar yemeklerini düzenlemeye devam ediyor.Ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bir araya gelerek moral kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında iftar yemekleri düzenleyen LÖSEV ailelerin sıkıntılarını kendilerinden dinleyerek çözümler yaratıyor. Çorum’da 170 çocuk ve aile iftar yemeğinde bir araya geldi. Ebeveyn-çocuk drama etkinliği ile ailelerin, hem eğlendiği hem öğrendiği yemekte ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ruhu yaşandı” denildi.

(Mehmet DALAR)

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