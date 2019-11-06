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Lösemi’ye maske takarak farkındalık oluşturdular

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili hastaların yaşamlarına ve hayatlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla "Maskemi Takarım Empati Yaparım" etkinliği kapsamında Mukadder Akaydın İlkokulu 4/E öğrencileri ve sınıf öğretmeni Ali Doğan derslerde ve okulda maske takarak lösemi hastalığına dikkat çekmeye çalıştı. .

Lösemi’ye maske takarak farkındalık oluşturdular

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili hastaların yaşamlarına ve hayatlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla "Maskemi Takarım Empati Yaparım" etkinliği kapsamında Mukadder Akaydın İlkokulu 4/E öğrencileri ve sınıf öğretmeni Ali Doğan derslerde ve okulda maske takarak lösemi hastalığına dikkat çekmeye çalıştı. .

06 Kasım 2019 Çarşamba 22:54
Lösemi’ye maske takarak farkındalık oluşturdular

Lösemi hastalarının etraflarındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop kapmamak ve korunmak için maske takmak zorunda olduklarını ve yaşamlarında ki zorluklara dikkat çekmek isteyen Mukadder Akaydın İlkokulu 4/E öğrencileri, hem empati yaptılar hem de etrafındaki arkadaşlarını lösemi hastalığı ile ilgili bilgilendirdiler. Mukadder Akaydın İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri, bir hafta boyunca maske takacaklarını, okuldaki arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve ailelerden lösemi ve hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için destek beklediklerini de ifade etti.

(Haber Merkezi)

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