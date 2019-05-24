“Lösemili çocuklar krizden çok etkilendi”

LÖSEV, yardımlaşma duygusunun arttığı Ramazan ayı boyunca fidye, fitre ve zekât bağışlarının yanı sıra, içinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı ramazan kolilerini ailelere ulaştırıyor. Tedavi gören çocuklara ve ailelere, hastane ve ev ziyaretleri ile moral aşılıyor, yardımları elden ulaştırıyor.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver; “% 87 si maddi güçlüklerle boğuşan dar gelirli aileler ekonomik krizden de en çok etkilenen kesim oldu. Hem geçim derdi hem de lösemi ve kanserle mücadele ailelerimizi çok yordu. Hangi birine yetişeceğini bilemeyen hastalarımız her geçen gün daha büyük yükler taşıyor. Biz onları hayata tutundurmaya ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Bir yandan ücretsiz tedavilerini sürdürdüklerini, ancak tedavide kullanılan ilaçlar ve cihazların çoğunluğu dövizle sağlandığı için, karşılamakta giderek daha fazla zorlandıklarını ifade eden Hülya Ünver, “ Ayrıca eğitim, gıda desteği, sosyal destek gibi konularda da maddi zorluklar çeken lösemili ve kanser hastası çocuklar için yapılan bağışlar büyük önem taşıyor. Siz de onları yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek Ramazan ayımızda yalnız bırakmayın. Fitre, fidye ve zekât bağışlarınızla gerçekten ihtiyacı olan lösemili çocuklarımıza, kanser hastalarımıza ve yoksun insanlarımıza yardımlarınızı ulaştıralım.” diye konuştu.

Genel Koordinatör Ünver, çağrısını şöyle sürdürdü:

“Sadece halkın destekleri ile yaklaşık 40 bin kanser hastası ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine yardımlarını sürdürecek olan LÖSEV, hasta ve ailelerine umut ışığı olmaya, onları hayata bağlamaya devam edecek.



Maddi Yardımlarınızı tüm bankaların bağış ekranlarından LÖSEV hesaplarına, www.losev.org.tr kurumsal linkinden internet üzerinden veya PTT şubelerinden yapabilirsiniz. LÖSEV gıda ve ayni yardımları da kabul ediyor. Yardım Kolisi bağışları da aynı yöntemlerle yapılabiliyor.”

(Haber Merkezi)