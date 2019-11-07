“Lösemi hastalarının sorunlarına devlet çare bulmalı”

çocukluk çağında görülen en yaygın kanser türlerinden birinin lösemi olduğunu ifade ederek bu hastalığın ülkede ve dünyada 16 yaş altındaki çocuklar ile birlikte her yaş grubundaki insanları olumsuz etkilediğini ve hayat kalitesini düşürdüğünü kaydetti.

Ailelerin ve hastaların lösemi hakkında doğru bilgilendirilmelerinin önem taşıdığı hastalık sürecinde, iyi bir tedavi ve moral desteği ile hastaların büyük oranda iyileştiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Zorlu, lösemiye umutsuz bir hastalık gözüyle bakılmaması gerektiğini kaydetti.

Zorlu, “Bu hastalıkla ailece mücadele etmiş ve şükür ki başarılı olmuş bir kardeşiniz olarak lösemi tedavisi süren ailelere maddi ve manevi olarak gerek devlet olarak gerekse milletçe destek olunmalı diye düşünüyoruz. Lösemi tedavi ünitelerinin çoğaltılmasının yanında tedavisi süren ailelerin mağduriyet yaşadıkları genelde barınma sorununu ve bazı ailelerde yaşanan maddi sorunlara devletimiz tarafından çözüm bulunmalı diye düşünüyoruz.

Saadet partisi olarak; lösemiye karşı farkındalık oluşturması açısından Lösemili Çocuklar Haftası’nı önemsiyor, tüm lösemili çocuklara Allah’tan şifa ve hayırlı gelecekler diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)