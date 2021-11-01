Los Angeles’ta Çorum sempatisi 

Diş hekimi Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, Çorum’un “efsane” Beden Terbiyesi Bölge Müdürü, merhum Macit Çağlar’ın en küçük kızı. Şule Çağlar, Emel Ölçer ve Şahika Çağlar’ın kız kardeşleri…

Uzun yıllardan beri Amerika’nın Los Angeles kentinde yaşayan Buket Nilüfer Çağlar, Mart 2020’da maraton koşmuş, Ağustos 2021’de ise triatlon yarışmalarına katılmıştı. Her iki haber de, ÇORUM HABER’de bir hemşehrinin başarısı olarak yer almıştı.

Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, aile dostları ve özellikle merhum eniştesi Erhan Ölçer’in yakın arkadaşı Mehmet Yolyapar’a bir mesaj göndererek, kendisinin de mensubu olduğu Fly Tri Angels Triatlon Kulübü üyelerinin, gazeteyi çok beğendiklerini, fotoğraflarının Çorum’da bir gazetede çıkması nedeniyle heyecan duyduklarını bildirdi.

Amerikalıların özellikle Mehmet Yolyapar’a teşekkür ettiklerini ifade eden Çağlar, “Ben de büyük gurur duydum. Herhangi bir spor festivali olursa mutlaka Çorum’a gidelim diye karar aldılar” dedi.

(Haber Merkezi)