Los Angeles’ta “Çorum” merakı
Güncel 24.03.2022, 19:29
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Geçen hafta sonu 37. Los Angeles Maratonu’nda, La Leggers grubu ile bir kez daha 42 kilometre koşan diş hekimi hemşehrimiz Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, arkadaşlarının Çorum’u çok merak ettiklerini ve gelip görmek istediklerini, kapsamlı bir tur programı üzerinde çalışmaya başlayacaklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
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