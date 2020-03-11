Los Angeles’ta bir Çorum kadını

Çifte vatandaşlığı ve ABD’de diş hekimliği yapma hakkını da kazanıp oğulları mimar Çağlar Gökbulut ve sinemacı Sarper Gökbulut ile Los Angeles’ta yaşamaya başladı. Eşi Dr. Hamdi Gökbulut ise, İstanbul’da yaşamaya devam ediyor.

Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, daha önce de koşulara katılmıştı, ama ilk kez Uluslararası Los Angeles Maratonu’nda 42 km. koştu ve maratonu Türk Bayrağı ile bitirip madalya almaya hak kazanırken, ABD’de yaşayan Türklerin göğüslerini de kabarttı.

Maratonla ilgili duygularını ÇORUM HABER’e anlatan Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, özetle şunları söyledi:

“Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı maratonda, sırtıma ‘57 yaşındayım ve ilk maratonumu koşuyorum’ diye yazdığım için yol boyunca çok ilgi gördüm. Bu maraton, yaş, cinsiyet, ekonomik veya sosyal durumun hiç önemli olmadığını, herkesin eşit şekilde yarışabileceğini gösterdi. Elimde Türk Bayrağı ile finişe geldiğimde çok duygulandım.”

Rahmetli babam, ablalarımı da beni de 7 yaşımıza geldiğimizde spora başlatmıştı. ‘Ben spor müdürü olarak kızlarıma spor yaptırmalıyım ki herkes yaptırsın’ derdi. Küçük kızının dünyanın bir ucunda 42 kilometrelik bir maratonu sonuçlandırdığını görseydi, kimbilir nasıl mutlu olurdu…”

(Haber Merkezi)