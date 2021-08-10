Los Angeles Triatlon Yarışlarında tek Türk
Amerika’da yaşayan diş hekimi hemşehrimiz Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, Los Angeles Pasedena’da düzenlenen triatlon yarışlarına katılan tek Türk olarak Çorum’un adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Gökbulut, Mart 2020’de de Los Angeles Maratonu’na katılarak Türk Bayrağı ile 42 kilometrelik yarışı bitirip madalya almıştı.
Güncel 10.08.2021, 00:08
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Şimdiki adı Gençlik ve Spor İl Müdürü, o zamanki adıyla Çorum Beden Terbiyesi Bölge Müdürü merhum Macit Çağlar’ın kızı, Şule Çağlar, Emel Ölçer ve Şahika Çağlar’ın kız kardeşleri, Dr. Hamdi Gökbulut’un eşi olan Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, 5 km. koşu, 15 km. bisiklet ve 150 metre yüzmeden oluşan triatlon yarışında, yaş grubunda birinci olduğu için ayrıca bir ödül daha aldı.
(Haber Merkezi)
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