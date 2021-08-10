Los Angeles Triatlon Yarışlarında tek Türk

Şimdiki adı Gençlik ve Spor İl Müdürü, o zamanki adıyla Çorum Beden Terbiyesi Bölge Müdürü merhum Macit Çağlar’ın kızı, Şule Çağlar, Emel Ölçer ve Şahika Çağlar’ın kız kardeşleri, Dr. Hamdi Gökbulut’un eşi olan Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, 5 km. koşu, 15 km. bisiklet ve 150 metre yüzmeden oluşan triatlon yarışında, yaş grubunda birinci olduğu için ayrıca bir ödül daha aldı.

(Haber Merkezi)

