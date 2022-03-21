Los Angeles Maratonu’nda bir kez daha Çorum’ temsil etti 

Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, geride bıraktığımız hafta sonu da, 37. Los Angeles Maratonu’na katılarak 42 kilometre koştu. Maratona La Leggers grubu ile katıldığını ve yaklaşık 16 bin kişi ile birlikte koştuğunu belirten Nilüfer Gökbulut, Çorum’u ve Türkiye’yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



(Haber Merkezi)

