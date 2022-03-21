Los Angeles Maratonu’nda bir kez daha Çorum’ temsil etti
Çorum’un unutulmaz spor adamlarından, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürü, merhum Macit Çağlar’ın küçük kızı Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, diş hekimi olarak çalıştığı ve uzun yıllardır yaşadığı Los Angeles’ta, her yıl maratona katılarak hem ülkemizi, hem de Çorum’u temsil ediyor.
Güncel 21.03.2022, 19:59
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Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut, geride bıraktığımız hafta sonu da, 37. Los Angeles Maratonu’na katılarak 42 kilometre koştu. Maratona La Leggers grubu ile katıldığını ve yaklaşık 16 bin kişi ile birlikte koştuğunu belirten Nilüfer Gökbulut, Çorum’u ve Türkiye’yi temsil etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
(Haber Merkezi)
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