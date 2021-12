Lokantacı esnafı zor durumda

Konu ile ilgili açıklama yapan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, lokantacı esnafının en önemli maliyet kalemleri olan kira, elektrik, doğalgaz ve kullandıkları bilumum birçok hammaddeye gelen yüksek zamlardan dolayı esnafın zor günler geçirdiğini söyledi.

Özellikle gıda sektöründe yer alan lokanta, pastane ve pideci işiyle uğraşan esnafların maliyet fiyatlarına gelen azami zamların önüne geçemedikleri gibi işletmelerini ayakta tutmak için sürekli borçlanma durumu içerisinde olduklarını ifade eden Burhan Balcı, “Kazanç sağlamak bir yana hammadde ihtiyaçlarına yetişemez olan esnafımın bir an önce bu durumdan kurtulmasını istiyorum” dedi.

Hammadde fiyatlarına sürekli zam yapılmasına karşı önlemler alınmasını, gerekirse yapılan zamların denetlenmesini ve ülkemizin bel kemiği olan esnafların bu karabataktan kurtulması için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını yetkililerden talep eden Oda Başkanı Balcı, şunları dile getirdi: “Ahilik kültürüyle bugünlere kadar gelen esnaf ve sanatkârlarımızın boşa kürek çektiği, verdikleri emeklerin ve yaptıkları harcamaların onlara bir pay bırakmadığını aksi halde sürekli geriye gittiklerini belirterek acil bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

Ticaret Bakanlığımız, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü başta olmak üzere un ve unlu mamuller üretimiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlarımız için un, et, tavuk, şeker, sıvı yağ, doğalgaz ve elektrik gibi temel giderlerde mutlaka ve acilen devlet desteği yani sübvansiyon yapılmalıdır. Böylece hem üretici esnafımız hem de tüketiciler rahat nefes alabileceklerdir. Aksi taktirde üretim temel giderlerine gelen zamlar esnafımızı iş yapamaz hale getirecek, çoğu işyeri kapanacak ve tüketicilerde gıda ihtiyaçlarını yeteri kadar alamaz hale geleceklerdir.

Son günlerde ülkemiz ekonomisine yapılan bir takım saldırıları hep birlikte izliyoruz. Bu senaryo geçmişte de denendi. Depolarda patateslerin çürütülüp çöpe atıldığını görmüştük. Yine bir anda benzer saldırı ve oyunlar sahneye konuluyor. Ancak bu büyük millet el ele verip bu hain oyunların üstesinden gelecektir. Buna inancımız tamdır. Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, tüm oda üyesi esnaf ve sanatkarlarıma hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum.”

(Haber Merkezi)