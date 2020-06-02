Lokanta ve kafelere izin

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezi vb. işletmelerin de kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar; spor merkezleri ve tesislerinin 24.00'a kadar hizmet verilmelerine de izin verilen kararda halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallara ve mesafe şartlarına uyulmak şartıyla izin verildiği dile getirildi. Karar kapsamında park ve bahçeler ile meydanlarda bulunan bank ve oturma bölümleri konusunda kısıtlamalar kaldırıldı. Spor merkezleri ve tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24:00’a kadar sürdürmelerine izin verilen kararda lisanslı ve 18 yaş altındaki çocukların kısıtlamalardan muaf olacağı da dile getirildi.

Öte yandan Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen Genelge de yürürlükten kaldırıldı. Yapılan açıklamada şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlerin yapılmasına, 65 yaş ve üzeri kişilerin, Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edileceği belirtildi. (Haber Merkezi)