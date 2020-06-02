Lokanta ve kafelere izin
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, Olağanüstü olarak toplandı. Alınan kararda faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ya da kısıtlanan lokanta, restoran, içkili lokanta, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.) izin verildi.
Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezi vb. işletmelerin de kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar; spor merkezleri ve tesislerinin 24.00'a kadar hizmet verilmelerine de izin verilen kararda halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallara ve mesafe şartlarına uyulmak şartıyla izin verildiği dile getirildi. Karar kapsamında park ve bahçeler ile meydanlarda bulunan bank ve oturma bölümleri konusunda kısıtlamalar kaldırıldı. Spor merkezleri ve tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24:00’a kadar sürdürmelerine izin verilen kararda lisanslı ve 18 yaş altındaki çocukların kısıtlamalardan muaf olacağı da dile getirildi.
Öte yandan Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen Genelge de yürürlükten kaldırıldı. Yapılan açıklamada şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlerin yapılmasına, 65 yaş ve üzeri kişilerin, Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edileceği belirtildi. (Haber Merkezi)
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