Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi

Bu kapsamda Aşçı ve Lokantacılar Odası’nın talebi doğrultusunda Çorum merkezde faaliyet gösteren lokanta ve kafeler de Belediye Dezenfektan Ekibi tarafından ilaçlandı.

Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, dezenfekte taleplerini olumlu karşılayarak, lokanta ve kafelerde hummalı bir ilaçlama çalışması başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Belediye Dezenfektan Ekibine teşekkür etti. Balcı, ayrıca dezenfekte çalışmalarının hafta boyunca süreceğini dile getirdi.