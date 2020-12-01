“Lokanta sektörü zor durumda”

Tahtasız, SSK, Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik primlerinin Hazine tarafından ödenmesini, mevcut borçların ve ödeme günü gelen kredi taksitlerinin pandemi sürecinin sonuna kadar ertelenip, daha sonra ise yeniden yapılandırılmasını talep etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte Aşçı ve Lokantacılar Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Burhan Balcı’dan esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, kahvehane, taksi, minibüs, servis, düğün salonu, restaurant, kafeterya, kırtasiye, kantin gibi sektörlerde olduğu gibi aşçılık ve lokantacılık sektöründe de esnafın zor günler yaşadığını belirterek, esnafa ve yanında çalışan işçilere her ay en az asgari ücret tutarında bir ödeme yapılması gerektiğini, içinde bulunduğumuz kış döneminde ve pandemi sürecince iş yapamayan, işyerleri kapalı olan esnafa devletin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Daha önce çekilen kredilerin taksitlerinin ödeme gününün geldiğini, ancak işyerlerin tekrar kapalı olduğunu, bu durumda borçların ödenmesine imkan olmadığını anlatan Tahtasız, borçların pandemi süreci tamamen bitene ve hayat normale dönünceye kadar faizsiz bir şekilde ertelenmesini, daha sonra ise yeniden yapılandırılmasını talep etti. Tahtasız, esnafa kira desteği de sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ise lokantacı, köfteci, çorbacı, pideci esnafının büyük bir mağduriyet içinde olduğunu dile getirerek, “Bizler Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bu ülkenin omurgasıyız. Bizler her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Şimdi zor bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte devletimizin de bizim yanımızda olmasını istiyoruz. İşyerlerimiz saat 10.00’da açılıyor, saat 20.00’de kapanıyor. Sabahları çorba hizmeti veremiyoruz. Paket sersisi serbest ancak bizler kuru fasulyeyi, musakkayı veya diğer sulu yemekleri nasıl paket yapacağız? İnsanlar sürekli kebap yemez ki? Sabah çorbasını bile içme imkanı kalmadı” dedi.

Oda Başkanı Balcı, esnafın sorunlarına karşı duyarlılık gösteren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Tahtasız ise sorun ve talepleri yetkililere ulaştıracaklarını ve çözüm için gereken takibi yapacaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)