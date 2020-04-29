“Lokanta, berber, kahvehane gibi iş yerleri açılabilir”

“DÜKKÂNINI AÇAMAYAN ESNAFIN DA DESTEĞE İHTİYACI VAR”

Bendevi Palandöken TESK’in esnaf ve sanatkarlara ilişkin talep yazısında salgın nedeniyle çok sayıda esnaf ve sanatkârın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini, ayrıca birçok meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların da işyerlerinin geçici olarak kapatıldığını dolayısıyla, yaşanan mağduriyet de göz önünde bulundurularak, virüsün engellenebilmesi bakımından fiziksel mesafe uygulamasını diğer meslek guruplarına göre daha kolay sağlanabilecekleri düşünülen ve planlı/kontrollü bir şekilde müşteri kabulüne izin verilebileceği değerlendirilen esnaf ve sanatkârlara ait işyerlerinin belirlendiğinin belirtildiğini kaydedildiğini, buna göre birinci fazda; müşteri sayısı, masalar arası mesafe, hijyen koşullarına azami riayet, çalışanların koruyucu ekipman kullanması v.b. önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan ve sadece paket servis yapılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane ve benzeri işyerleri,

Zorunlu randevu sistemi, gerekirse müşterilerin tek tek alınması, maske, eldiven, bone ve gözlük takarak çalışmak gibi önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatılan kahvehane, kıraathane işyerleri, öte yandan 21 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kapsamında bulunan ve bu yasak nedeniyle işyerlerini açamayan esnaf ve sanatkârlarımıza ait işyerleri, Ayrıca, Pazar/satış yerlerinde satışı yapılan ürünler ile ilgili kısıtlama ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunun gözden geçirilmesini istediklerini vurguladı.

Palandöken, yapılacak değerlendirme neticesinde; açılmasına imkân bulunamayacak esnaf ve sanatkârlara ise; işyeri kira olanlara kira yardımı, nakit desteği vb. uygulamaların sorunun çözümü ve esnaf ve sanatkâr işletmelerimizin ayakta kalabilmesi açısından faydalı olacağını ifade etti. (Haber Merkezi)