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Lokallere denetim

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, ilimizde faaliyet gösteren dernek lokallerini denetleyerek lokal yöneticilerine ve üyelerine maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Güncel 07.08.2020, 20:13
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Lokallere denetim

Kurallara riayet eden lokal yöneticilerine teşekkür eden İl Müdürü Bayrak, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden dernek lokalleri denetimini yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Mustafa Bayrak, lokal yöneticilerine ve üyelerine sağlıklı günler diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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